Kit Harrington no pudo contener el llanto tras leer el verdadero guión de la octava temporada de Game of Thrones

La serie Game Of Thrones le ha volado la cabeza a todos sus fans que tras siete años de leal fidelidad no aguantan más por ver el final de la historia. Todos conocemos los casos de filtraciones y falsos guiones que andan rondando en la red, pero el guión verdadero ya está listo y las reacciones no se hicieron esperar.

La octava y última temporada de Game of Thrones comenzó su rodaje este mes y con sólo seis episodios llegará a las pantallas en 2019. Kit Harington, que interpreta a Jon Snow, recibió el guión junto a sus compañeros y sabe lo que le deparará en la ficción de HBO.

Así lo hizo saber en una entrevista concedida al programa The One Show en Reino Unido. “Estoy realmente emocionado por el final”, comentó el actor británico, que pronto contraerá matrimonio con Rose Leslie, ex compañera en Game of Thrones. “¡Lloré al final!”.

Además, aseguró que despedirse de sus compañeros lo entristece y que después de ocho años al aire cree ya es el momento de poner un parate a la TV. “Game of Thrones va a llegar a su final en el momento adecuado para mí y para todos los que trabajamos en ella”.

Aunque queda más de un año para el regreso del show, la expectativa de los fans es enorme ya que, en palabras de los protagonistas, se trata de la edición más épica hasta el momento.

Se dio a conocer que los últimos episodios de la ficción medieval estarán dirigidos por los responsables de los capítulos más espectaculares, como Miguel Sapochnik y David Nutter.

