Este miércoles el candidato presidencial Alejandro Guillier participó en el programa ‘Las caras de La Moneda”, dirigido por Mario Kreutsberguer.

Guillier, que cabe recordar que obtuvo 22,70% de los votos y pasará a la segunda vuelta junto con Sebastián Piñera, se enfrentó a preguntas de diversa índole sobre su campaña y respondió a la recientes polémicas en las que se ha visto envuelto.

Entre estas últimas cabe destacar las duras declaraciones hechas por Marcelo Ríos contra el que fuera periodista de TVN. El tenista le dedicó unas incendiarias declaraciones por twitter el pasado 20 de noviembre en las que ironizaba con la posibilidad de que un periodista fuera el presidente electo del país.

Que ahora salga presidente de Chile un periodista me estay’ hueviando’”, escribió el ‘Chino’ a través de Twitter. “Sólo acuérdense que los periodistas son buenos para mentir“, apuntaló después.

Ante dichos mensajes, el candidato decidió responder con unas ácidas declaraciones en el mismo tono que el tenista usó para su ofensiva en la red social Twitter: “Lo peor sería que fuera un tenista… ¿Te imaginas al Chino Ríos gobernando el país? Sería un raquetazo”, aseveró el senador sin cortarse.

Su comentario no pasó desapercibido en las redes y fue respondido por un gran número de tuiteros, divididos a favor y en contra de su radical respuesta.

Muchos de ellos criticaron el aparente rechazo de Guillier por los tenistas: “¿Tendrá ese desprecio por todos los deportistas? Quizás por eso no hay nada de eso en su programa”, escribió uno de los usuarios, que por lo general apuntaron a una falta de tacto y sarcasmo por parte del senador.

No estoy de acuerdo con lo q dijo el Chino Rios sobre que gobierne un periodista. Pero no sabía del desprecio de @guillier por los tenistas. #LasCarasDeLaMoneda Tendrá ese desprecio por todos los deportistas? Quizás por eso no hay nada de eso en su programa.

— Pablo Krause Cabello (@PabloKrause) November 23, 2017