La brillante razón por la que KFC sigue sólo a 11 personas en Twitter

La cadena de comida rápida KFC (Kentucky Fried Chicken) solo sigue en su cuenta de Twitter a 11 personas por un verdaderamente brillante truco de “marketing” que pocos fanáticos del popular restaurante conocen.

Hasta el momento nadie estaba en conocimiento del hecho ni mucho menos de las razones, sin embargo un usuario de la red social identificado como Edge (@edgette22), fue quien supo identificar el detalle y tuiteó, durante la jornada de este jueves , que la empresa sigue tan solo a 11 personas en la plataforma.

Los “afortunados” usuarios que tienen como seguidor a KFC son cinco ex cantantes del grupo Spice Girls y seis hombres que llevan el nombre Herb. “11 Herbs y Spices. Necesito tiempo para procesar esto”, escribió Edge.

.@KFC follows 11 people.

Those 11 people? 5 Spice Girls and 6 guys named Herb.

11 Herbs & Spices. I need time to process this.

— Edge (@edgette22) October 19, 2017