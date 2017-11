La brillante solución de una madre al dibujo de su hijo en la pared. ¡Es perfecto!

En realidad, es un acto totalmente natural derivado de la creatividad de los más pequeños, así que tampoco es como que debamos reaccionar siendo pesados con ellos. Mejor, intentar enseñarles que hagan eso con los materiales designados, como hojas de papel. Al fin y al cabo, son pequeños regalos que no están entregando.

Aunque claro, es muy molesto cuando esa pared está casi totalmente blanca, pues hay un par de rayas y figuritas haciendo acto de presencia.

Eso fue lo que descubrió el Dr. Eric Massicotte en su casa, cuando su hijo de seis años decidió dejarle una pequeña casa con marcador verde.

Aunque esto no les hizo enojarse. Todo lo contrario, su esposa decidió hacer algo aún más creativo con el dibujo.

Your kids are going to do things they shouldn’t. It helps if you married someone with a sense of humour. pic.twitter.com/VVTstejBJO

— Eric Massicotte (@DrMassicotte) November 14, 2017