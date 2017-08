La candente confesión sexual de Marco Ferri en programa de entretenimiento español

El ex participante de ¿volverías con tu ex?, se encuentra hace tiempo radicado en España, donde trabaja como notero del programa “Sálvame”. Marco Ferri se pasea por cuanto programa puede, pues su intención de internacionalizar su carrera lo han llevado a transformarse en toda una celebridad en dicho país.

De vuelta a España 🇪🇸✈️…se terminan mis breves vacaciones y vuelvo a hacer el mejor trabajo del mundo: intentar entreteneros un rato …os quiero 😘 Una publicación compartida de MARCO FERRI (@marcoferri5) el 15 de Ago de 2017 a la(s) 9:47 PDT

Pero el fin de semana pasado hizo noticia luego de realizar una confesión hot en el programa “Sábado Deluxe”. El ex de Aylén Milla estuvo conversando con el conductor Jorge Javier Vásquez, quien le preguntó si se tocaba pensando en sí mismo.

La respuesta de Ferri sorprendió a varios, “No eso no, eso es muy cutre… Lo hago mucho mucho, pero pensando en alguien más. No me parece nada para ocultarlo. Me masturbo unas dos o tres veces al día. La verdad es que no se necesita mucho tiempo” reveló sin pelos en la lengua.

Revisa aquí sus dichos:

Marco Ferri en Sabado Deluxe (Ago 12 2017… por f100000361086528

Tras esta confesión hot, muchos se preguntaron ¿en quién pensará?, como su historia con Aylén Milla está cerrada, mucho se especula que una guapa española es quien sería la nueva conquista del italiano.

Se trata de Sofía Suescun, chiquilla de 21 años que fue la ganadora de la versión 16° del reality “Gran Hermano” y aunque hace algunas semanas se encontraba pololeando, hoy está soltera y al parecer conociendo a Ferri, así por lo menos lo indicaron algunos medios españoles.

Conoce a la chica reality: