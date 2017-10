La confesión íntima de José Antonio Neme que sorprendió a todos por la muestra de alta autoestima

El segundo capítulo de “La Divina Comida” se viene tan bueno como su debut, y esta vez tendrá como protagonistas a la Tía Yoli, Karla Constant, Jean Philippe Cretton y José Antonio Neme.

La noche del sábado en Chilevisión estará cargada a las predicciones de cada uno de sus invitados, ya que la Tía Yoli no parará de tirarles las cartitas a los participantes.

Claro que eso no será lo más llamativo, porque el periodista de Mega, José Antonio Neme, desclasificará los duros momentos que vivió cuando su padre se vio involucrado en el “Caso Basura”.

Además de conocer detalles de su vida íntima, junto a sus tres perros regalones, a los que trata con todo el amor del mundo, como si fuera sus hijos, también seremos testigos de las mañas culinarias del colega.

Al parecer Neme está acostumbrado al mantel largo en su casa, porque a cada plato le encontró detalles que no le gustaron, tanto así que incluso la voz en off (Jani Dueñas) no pudo dejar de hacer el comentario: “¿Cómo?, ¿Otro más?”

Eso sí, la cena en casa de Jean Philippe será una de las más llamativas, ya que Neme no podrá disimular su rechazo a los erizos y su nula motricidad para comerlos.

“Los encuentro chiclosos”, dijo Neme, a lo que Karla Constant le contestó: “Ay, ¿nunca te has comido algo chicloso?”, frente a lo que Neme respondió: “Por eso mismo lo digo”, provocando las risas explosivas de todos en la mesa.

Karlita por su parte, aseguró que era la primera vez que comía erizos. “Dije ‘cómo no los voy a probar’ y me gustaron, los encontré exquisitos”, señaló.

En ese momento las buenas costumbres de José Antonio volvieron a saltar a la mesa, pues no logró ocultar su desagrado y su cara lo delató.

Fue ahí que la Tía Yoli no aguantó más y le dijo: “Come no más, porque es mejor que el Viagra”, y la respuesta de Neme no tardó en llegar: “Yo he probado Viagra, una vez, maximiza las sensaciones, pero lo probé porque estaba nervioso, fue hace tantos años, tenía 18, pero ahora no lo necesito. Al contrario, debería tomar lo opuesto para el Viagra, es que derrepente mi libido es muy alta”, señaló.

vía la cuarta