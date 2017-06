La conmovedora declaración de Eddie Vedder tras la muerte de Chris Cornell: “No he podido aceptar la realidad”

Luego de 3 semanas de silencio, Eddie Vedder se sintió listo para hablar en público de la muerte de Chris Cornell

A diferencia de la mayoría de sus colegas, Vedder mantuvo un silencio sepulcral ante la tragedia, limitándose a modificar algunas letras y realizar ciertos covers especiales en los shows que actualmente está realizando a lo largo de Europa.

Algunos criticaron su falta de declaraciones públicas, pero el deseo de vivir un luto privado era de lo más entendible, en especial si consideramos la profunda amistad que Vedder tuvo con su compañero de Temple Of The Dog.

Sin embargo, el vocalista de Pearl Jam y último bastión del grunge dejó atrás su silencio en medio de su reciente concierto en el Hammersmith Apollo de Londres.

Según testigos, Vedder realizó un emotivo discurso en donde hizo referencia a sus problemas para abordar el tema en las últimas semanas y recordó dulcemente la figura de Cornell. Te traducimos sus palabras a continuación:

“A veces es difícil concentrarse en estos días. Estaba pensando en la historia de este edificio, y la historia de Bowie. Entonces me puse a pensar en eso y mi mente empezó a irse hacia otros lados. No está bien…

No he estado hablando de ciertas cosas y ahora… Se siente prominente, porque acabo de perder a un buen amigo mío, alguien que…

Les diré esto: Crecí junto a 3 hermanos, y perdí a uno de ellos de la misma forma hace 2 años, trágicamente en un accidente. Después de esa pérdida y la de otras personas, no he sido bueno para estas cosas, me refiero a… No he podido aceptar la realidad y así es como lidio con esto.

Quiero estar ahí para su familia, quiero estar ahí para la comunidad, quiero estar ahí para mis hermanos en mi banda y definitivamente quiero estar ahí para mis hermanos en la suya. Pero estas cosas toman tiempo, y mi amigo se fue y estará ausente para siempre y yo tendré que…

Estas cosas toman tiempo, y le quiero decir algo a todos los que hayan sido afectados por esto, la gente que está en su casa y que también lo aprecia profundamente aquí, gracias por el apoyo y los recuerdos del hombre que fue…no era solo un amigo, era alguien a quien yo veía como mi hermano mayor.

Dos días después de las noticias, estábamos durmiendo en una pequeña cabaña cerca al agua, un lugar que él habría amado. Todos estos recuerdos empezaron a invadirme a la 1:30 de la mañana, me despertaron. Grandes recuerdos, aquellos en los que pienso todo el tiempo. Como si los recuerdos fuesen músculos gigantes.

No pude dejar de pensar en eso. Intenté dormir, pero fue como si los vecinos estuviesen tocando música realmente fuerte. Pero después estuvo bien, porque de ahí vinieron pequeños recuerdos. Simplemente pasaron uno detrás del otro. Ahí me di cuenta que era muy afortunado de tener horas de recuerdos… ¿Saben? Eran puros recuerdos pequeños, pero tenía horas de ellos ¿Qué tan afortunado puedo ser? No quería estar triste, quería estar agradecido. Todavía pienso en esos recuerdos. Los tendré en mi corazón y lo amaré por siempre”.

Tras sus palabras, Vedder recibió una ovación de pie por parte del público. Un momento tan dulce como devastador que empieza a darle cierre a la inesperada pérdida de un ídolo.

Aquí algunas fotos que seguro son sólo un atisbo de esas horas de recuerdos:

Con información de Sonar