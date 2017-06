La cruel historia tras la inventora de Figdet Spinner, uno de los juguetes más vendidos en el mundo

Se llama Catherine Hettinger y hace 20 años atrás creó el juguete que hoy se ha convertido en uno de los más populares y vendidos en el mundo. Muchos se imaginan a una mujer bastante rica, pero la realidad detrás de ella es completamente distinto. Su vida es bastante triste. Esta es su historia.

Todos conozcan a Catherine, una mujer de Florida, y la encargada del “Fidget Spinner”.

La mujer inventó este juguete para entretener a su pequeña hija y lo patentó. Durante ocho largos y grandiosos años, la idea era completamente de ella, todo iba de la mejor manera. Pero, cuando llegó el 2005, todo comenzó a desmoronarse.

Tuvo que vender su idea porque no tenía dinero para pagar la renovación: le pedían 400 dólares, pero ella no tenía ni eso.

Hoy, el Spinner ha entrado con fuerza al mercado y está causando furor mundialmente. Tal es el grado de popularidad que hay hasta Récord Guiness y, se ha prohibido en miles de escuelas porque distrae a los estudiantes.

Hoy, Catherine no puede llegar ni a fin de mes.



Su sueño de negocio propio se rompió, y en el presente ve cómo su idea se ha convertido en la que le pudo salvar la vida.

“Es un reto ser un inventor. Sólo alrededor del 3% de las invenciones ganan dinero. He visto a otros inventores hipotecar sus casas y perder mucho. Es difícil”. -Catherine a The Guardian-

Al mismo tiempo, Catherine afirma que a pesar de su situación y de cómo ha visto sus sueños completamente destruidos, no guarda ningún rencor contra los fabricantes que están llenándose los bolsillos con su invento.

Está feliz de ver que ha sido tan útil.

“Varias personas me preguntaron: ‘¿No estás enfadada por todo lo que pasó?’ La verdad que no. A mí me complace que algo que diseñé sea para que la gente disfrute y los divierta”, dijo.

La idea del Fidget Spinner se le vino a la mente a principios de los 90 para entretener a su hija Sara, quien sufre de miastenia gravis (una enfermedad autoinmune que debilita los músculos). La niña, quien fue la primera que jugó al Fidget Spinner, hoy tiene 30 años.

“No podíamos jugar juntas así que comencé a inventar cosas, luego otras y así se fue tomando forma la idea. Los primeros juguetes no era ni siquiera prototipos, era algo parecido a algo. Más tarde, mi hija comenzaría a jugar con esos objetos de una manera diferente, y yo los iba mejorando”. -Catherine a The Guardian-

“De alguna manera lo inventé, podía girar y girar, y así se diseñó después”, agregó.

La patente fue suya en 1997. La firma Hasbro estuvo interesada en fabricar el juguete, pero en el último momento desistió.

Ante su realidad económica actual, lejos de las enormes ganancias que deja su invención y en la que asume que tiene deudas, Catherine aseguró: “Soy un técnico, no soy una persona que cierra acuerdos multimillonarios”.

Y concluyó: “Si hubiera habido dinero o alguien que me financiara cuando inventé el spinner, mi vida habría sido diferente”.

Difundir