La curiosa confesión del pololo de Denise Rosenthal en la presentación de su libro

Hoy!!! ♥️😍👐🏽 Hoy estaré en Filsa, presentando mi libro 😭❤️ Puede llegar tipo 3:30, y con el afiche entrar gratis presentándolo impreso o en el Celu. Nos vemos!!! Después habrá una firma y canturreo, para que se lleve su copia con un lindo recuerdo 😍🙃😘❤️ (el @fabciraolo es lo máximo 👐🏽 son de el las ilustraciones)

