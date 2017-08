La desconocida hermana de Claudia Conserva ligada a la televisión

Actualmente, Claudia Conserva trabaja en el programa “MILF” de Ucv-TV. En dicho espacio televisivo, la animadora trabaja junto a su hermana, Francesca Conserva.

Francesca Conserva tiene 40 años y trabaja detrás de cámaras editando lo que aparecerá en el programa de su hermana. “Siempre he estado ligada a la productora de antes porque me gusta mucho editar. Siempre editaba videos y todo me interesaba, me lo pasaba metida en la productora de la Claudia con el ‘Pollo’”, señaló en una entrevista a La Cuarta.

A diferencia de Claudia y ‘Pollo’ Valdivia, a Francesca no le gusta la fama: “No me gustaría ser famosa”, indicó.

Revisa algunas de sus imágenes: