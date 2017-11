Los atuendos de los invitados al Copigue de Oro han sido sin duda uno de los temas más comentados en los espacios de farándula televisivos estos últimos días. Mientras que algunos de los looks elegidos por los participantes se llenaron de elogios, hubo otros que fueron catalogados como poco acertados para el evento organizado por el diario La Cuarta.

Es el caso del traje elegido por Fran Undurraga, que fue ampliamente criticado por los panelistas de ‘Bienvenidos’, donde de hecho la eligieron entre las peor vestidsa del evento, en contraposición a Tonka Tomicic y Eugenia Lemos, quienes fueron catalogadas entre las mejores.

La ex participante de ‘Doble Tentación eligió un escotado vestido rojo que según los panelistas del matinal lo tildaron de poco elegante. Michelle Adam fue la primera en comentar la elección:“Yo le daría un consejo a la Fran, da lo mismo si lo toma o no, pero yo creo que nos sorprendería mucho más sí no saliera con un vestido tan escotado, si mostrara la espalda, no sé, un vestido un poquito más elegante”, aseveró la meteoróloga.

Por su parte, el diseñador Nicanor Bravo también criticó el atuendo por poco elegante: “No necesariamente tenemos que ir a una alfombra roja mostrando todo. Muéstrenlo en el lugar que tiene que ser y no en una alfombra roja” señaló.

Sin embargo, la crítica más dura llegó de la boca de Francisca Merino, que utilizó fuertes palabras para referirse a la elección de la chica reality: “Y la tela, ¿cómo se dice? ¿Tela o género? La factura del género ¡pésima!, ¡ordinarísima! Feo”, apostilló la actriz.

Por último, Hugo Valencia trató de “justificar” la elección del tipo de tela por parte de Undurraga: “De repente hay telas, o vestidos que se van a comprar las chiquillas que se ven de una manera, pero con las luces de la alfombra roja se ven completamente distinto. Estoy tratando de justificar de alguna manera la elección de la Fran”, sostuvo, a lo que recibió una tajante respuesta por parte de Nicanor Bravo: “No es justificable”, sentenció.

Aunque cada cual, celebridad o no, tiene derecho a presentarse como le plazca en cualquier tipo de evento, la asistencia a este tipo de galas siempre está inevitablemente marcada por los comentarios sobre la idoneidad del atuendo elegido. ¿Qué opinas tu de las críticas hacia Undurraga? ¿Crees que fueron desproporcionadas o estás de acuerdo en que su vestuario no fue del todo acertado?