Las dietas nunca pasan de moda. Siempre hay alguien que busca tener una mejor silueta con unos kilos menos, ya sea por estética o por salud. No obstante, no debes olvidar que antes de seguir cualquier dieta que pueda provocar un cambio brusco en tus hábitos alimenticios debes consultar a un médico o especialista en nutrición para no correr riesgos.

La dieta del atún es baja en grasa y puedes perder hasta 4 kilos en tan solo una semana, combinándola con vegetales y frutas, además debes consumir abundante agua y hacer ejercicios si lo que quieres es lograr una baja de peso.

El atún cuenta con vitaminas A, D y B, es rico en Omega 3, ácido linoleico y calcio. Mientras realizas la dieta, está completamente prohibido comer carnes rojas, aderezos, alimentos enlatados y dulces; sino la dieta no tendrá el resultado esperado.

Es recomendable hacer ejercicios suaves mientras realizas la dieta. Debes correr por 20 minutos o hacer una rutina de 7 minutos de ejercicios, dos veces al día, además debes consumir 2 litros de agua al día. También puedes tomar infusiones, jugos y aguas saborizadas.

¡Toma nota de la dieta!

Desayuno

– 1 lata de atún en agua

– Rodajas de piña (la cantidad a tu gusto)

– Verduras (una ensalada de lechuga)

– 3 cucharadas de aceite de oliva como aderezo a la ensalada

Comida

– 1 lata de atún en agua o 1 pechuga de pollo o 5 claras de huevo

– 1 papa horneada mediana o 1 taza de arroz al vapor, de preferencia integral

– Rodajas de melón, la cantidad que desees

– Verduras

– 3 cucharadas de aceite de oliva como aderezo

Cena

– 1 lata de atún

– Rodajas de sandía, la cantidad a tu gusto

– Verduras

Recuerda que antes de realizar cualquier tipo de dieta, debes consultar con un especialista, ya que cada persona reacciona diferente a los tipos de dietas. No aseguramos que de 100% resultados a todas las personas, ya que mucho depende del esfuerzo que uno le ponga.

