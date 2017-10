La dura crítica de Álvaro Ballero contra matinal de TVN tras nota sobre su despido

Tras el despido de Álvaro Ballero junto a otros 27 trabajadores de Canal 12, el ex chico reality ha hablado con varios medios de comunicación, entre ellos el matinal de TVN, Muy Buenos Días.

En él revelaron el mayor dolor de Ballero, el que se trató de su hermana Carla luego de que enfrentara la polémica por más de un robo.

No obstante, el contenido de esta nota no fue del gusto del rostro de televisión, quien decidió tomar su cuenta de Instagram para hacer sus descargos, tratando de poco ético al periodista Luis Sandoval, el encargado de hacer la nota.

Mis descargos contra nota matinal (1era parte) 😒 A post shared by Álvaro Ballero (@balleroa) on Oct 26, 2017 at 11:25am PDT

“Hola, ¿cómo están? Las cosas buenas de las redes sociales es que uno puede aclarar ciertos puntos… Salió una nota mía en el matinal Muy Buenos Días de TVN que realicé a Luis Sandoval, y la verdad es que siento que hubo una manipulación en esa nota, siendo que yo le dije a Luis el día de la nota que le diera un enfoque de esperanza porque lo que menos quería es que saliera que mi despido fue negativo”, comenzó diciendo.

“Es impresionante la manipulación que le hicieron a la nota, desde la música, el tratamiento que le dieron… Y sí, muchos me dicen ‘Álvaro cómo te sorprendes si trabajaste en televisión’, pero jamás conocí a gente que tiene la poca ética de no cumplir su palabra y hacer una nota totalmente opuesta a lo que salía como información principal“, continuó.

Más tarde compartió un segundo video, donde quiso ejemplificar cómo el periodista cambió la información.

…Mis descargos contra nota de matinal 2da parte y final. (Parto el video hablando de dos ejemplos de tergiversación del contenido original mediante edición). 😒 A post shared by Álvaro Ballero (@balleroa) on Oct 26, 2017 at 12:11pm PDT

“Ejemplo número uno, Luis me pregunta cuál ha sido el dolor más grande que he tenido en mi vida, yo le respondo que ninguno, que he sido un agradecido de la vida que no le podría decir sí he tenido un gran dolor… Cuando me pregunta lo mediáticamente más difícil respondí el tema de mi hermana.

Finalmente la nota se enfocó totalmente en lo de mi hermana que era lo que menos me interesaba. Quizás pequé de confiado, me equivoqué“, comentó. Y terminó diciendo que no crean lo que sale en la tele sobre todo si esta lleno de gente que no tiene ética.

