El ‘codazo’ de Sebastián Piñera a su mujer Cecilia Morel fue sin lugar a dudas una de las anécdotas más comentadas y virales de la jornada de elecciones vivida el pasado domingo. El hecho fue ampliamente repudiado por los usuarios de las redes sociales, quienes dejaron en Twitter su opinión sobre el hecho captado por las cámaras.

Las imágenes mostraban como, mientras el candidato de Chile Vamos ofrecía una conferencia de prensa tras la votación, intentó sacar a su esposa de la escena con un desagradable gesto que no pasó desapercibido.

La noche de este martes, en el programa de Don Francisco Las Dos Caras de La Moneda, el candidato presidencial fue entrevistado junto a su esposa. En ese momento, el animador le preguntó por la criticada actitud que tuvo el día de las elecciones.

Tras revisar la escena del “codazo”, Cecilia aclaró que en ningún momento se sintió atacada por su esposo. “Estábamos ahí y la verdad es que pasa mucho en los actos. Primero yo no lo sentí nada de agresivo, me dijo ‘córrete para allá’… estaba apretado y necesitaba hablar”, señaló Morel.

La ex primera dama explicó que es muy recurrente que se de este tipo de situaciones en las conferencias de prensa. “Todos los candidatos quieren salir en la foto, entonces me empiezan a apretar a mí, y yo lo aprieto a él. Pero no fue agresivo, no fue codazo tampoco. Me dijo: ‘córrete más para allá’”, agregó. Tras escuchar esta explicación, Sebastián agregó entre risas: “Fue la revancha del combo en la guata”.

Recordemos que Piñera y Morel llevan 40 años de matrimonio.

Vía Página 7