La extraña apariencia en el rostro de Ignacio Gutiérrez que confunde a sus seguidores

Bañado y afeitado en #valparaiso #leyvalparaíso #Chile #vivachile #vivalavida . Desde acá apoyo la #leyvalparaíso para que las grandes empresas tributen donde generan trabajo , y además el impacto ambiental . No nos quedemos solo con lo primero aunque la pega sea importante .

