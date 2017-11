La fiesta de cumpleaños VIP de Raquel Argandoña que incluirá una torta de oro

El 5 de diciembre Raquel Argandoña lanzará la casa por la ventana. La actual panelista de Bienvenidos cumplirá 60 años, ocasión que la tiene preparando una exclusiva fiesta para disfrutar junto a sus más cercanos. El hombre a cargo de la celebración es nada menos que el productor de eventos, Willy Geisse, de hecho fue éel quien convenció a la presentadora de no irse en un crucero junto a sus hijos Kel y Hernán (Calderón), para esa fecha.

“Cuando cumplí 50 años Willy estuvo a cargo de toda la producción y ahora que voy a cumplir 60 quiero que organice nuevamente mi cumpleaños. No es un mega evento, porque sólo serán 40 invitados”, adelantó la ex ‘Quintrala’ sobre la celebración . La decisión de no hacer un cumpleaños demasiado grande es porque prefiere compartir con sus amigos para “atenderlos como se merecen”, lo que no le quitará lo llamativo a la fiesta, donde los invitados “también serán celebrados”, indicó a Las Últimas Noticias.

El evento A la fiesta es recomendable que nadie vaya en vehículo propio. “Habrá trago por montones”, aseguró Geisse, aunque no puede adelantar muchos detalles sobre el evento. “Es sorpresa para los amigos de Raquel. ¡Me mata si cuento!”, indicó. A pesar que las invitaciones no han sido enviadas el código de vestimenta ya está decidido. “Los señores deben estar de esmoquin y las señoras de traje de noche”, dijo Willy, aprovechando la instancia para revelar la ‘joyita’ de la fiesta: la torta.

“Pensamos en un color y llegamos a la conclusión que el dorado es lo suyo. Hay muchos detalles en oro y el diseño de la torta dará que hablar…tendrá muchos kilates. Muy llamativa”, confesó a LUN. En cuanto a la decoración estos serán simples, “sólo velas rosas” y música relajada serán parte del ambiente ya que “ella quiere conversar”. Por lo mismo, se dispuso que cada mesa tuviera una silla dispuesta para que Raquel “disfrute a todos sus invitados”, cerró Willy.

vía pagina7 || https://www.pagina7.cl/notas/tv-y-espectaculos/tv/2017/11/10/una-torta-con-oro-la-exclusiva-celebracion-de-cumpleanos-que-disfrutara-raquel-argandona.shtml