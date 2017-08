La “funa épica” de Carlos Zarate a esta “joyita xenófoba” que lo atacó en Twitter. Sacó aplausos

Carlos Zarate, es un carismático periodista de Canal 13, quien comenzó este martes en medio de una polémica. Esto, debido a que el profesional recibió un comentario bastante inapropiado a través de las redes, situación que no quiso pasar por alto.

“‘Migrantes bienvenidos’ dice esta cagá, ni que fuese su país, el weón barsa… @CarlosZarateV #NoMasColombianos”, escribió a través de Twitter un usuario anónimo.

Ante esto, Zarate decidió “funar” al “agresor” a través de la misma plataforma.

“Miren la joyita xenófoba que me salió hoy…. y anónima como siempre y por supuesto debe ser”.

Miren la joyita xenófoba pie me salió hoy…. y anónima como siempre y por supuesto debe ser https://t.co/6EVPFLcwsF

El profesional agregó:

“Por si acaso, y sin su GROSERÍA, ESTE ES MI PAÍS AQUÍ NACÍ Y AQUÍ VIVO. No le gusta no me lea. Infórmese primero”