La furiosa reacción de Uma Thurman ante los abusos sexuales de Hollywood

Los casos de abusos sexuales destapados en Hollywood en los últimos días han generado infinidad de comentarios y opiniones al respecto. Uma Thurman ha sido la última en manifestarse sobre el tema durante una entrevista en el estreno de la obra de Broadway, ‘The Parisian Woman’.

Uma Thurman aún no está dispuesta a hablar. La actriz de Pulp Fiction ha protagonizado un momento incendiario al ser preguntada por los casos de abusos sexuales que se están destapando en Hollywood y que tienen como principales acusados a Kevin Spacey y a Harvey Weinstein, con el que la actriz ha trabajado precisamente en la película de Quentin Tarantino.

Uma Thurman's response when asked about the flood of sexual misconduct allegations….wow. pic.twitter.com/Sw5Br1GwFg — Yashar Ali 🐘 (@yashar) November 4, 2017

“Ya no soy una niña. He aprendido que cuando estoy enfadada y hablo suelo arrepentirme de la forma en la que me he expresado”, ha asegurado la intérprete en una entrevista concedida durante el estreno de la obra de Broadway The Parisian Woman. Thurman parecía tremendamente enfadada y contenida a la hora de expresarse, lo que ha dejado ver que tiene mucho que contar.

Su testimonio es uno de los más esperados debido a su conexión con el productor Harvey Weinstein, uno de los acusados, ya que la ex modelo participó en películas como ‘Pulp Fiction’ y ‘Kill Bill’, ambas producciones de Weinstein.

Recordemos que tras días de silencio, Tarantino habló sobre el caso reconociendo que “sabía lo suficiente” como para haber hecho más de lo que hizo, declarando que sabía de las conductas de Weinstein y que pese a ello no se interpuso en su camino. Por el momento, las testigos que aseguran haber sido víctimas de los comportamientos del productor se cuentan por decenas.