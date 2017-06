La gran pena que asola a Paulina Rojas

Paulina Rojas es hija de tigre. El padre de la periodista de espectáculos que hoy coanima Hola Chile es Darío Rojas, también reconocido periodista de la misma área, que dirigió le clásica revista Vea y fue muy destacado en su área.

Darío Rojas falleció el año pasado, luego de dar la lucha contra un cáncer al pulmón y Paulina quedó muy mal. Era su regalona. Hace unas semanas se le vio recordándolo con dolor y cariño, en La Divina Comida. Y ayer volvió a emocionarse mucho en el matinal de La Red.

En una de esas terapias grupales que impuso Mucho Gusto, los rostros de Hola Chile respondieron a la pregunta “¿por qué nos cuesta tanto decir ‘te amo’ a nuestros cercanos?”. Este fue el testimonio de la periodista -MIRE AQUI EL VIDEO. MINUTO 3-, que finalmente se quebró y no pudo seguir hablando:

Paulina Rojas: “Mi papá falleció, hace dos días se cumplieron siete meses. Han sido siete meses difíciles, muy difíciles. Me emocioné cuando tú (Eduardo De la Iglesia) hablabas de tu hija. De seguro que va a tener la mejor visión de ti, porque para uno, como mujer, me imagino que para los hombres también, pero hablo por mí como mujer, por Dios que es importante el papá.

“A mí me hace mucha falta y lo extraño demasiado. Justo anoche, mi marido está de viaje, entonces nos acostamos con mis niños, todos juntos, y se dio natural que mi hija me empezó a decir ‘mamá, tú eres mi mejor amiga’, y me empezaron a decir todas las cosas buenas. Justo estaba súper triste por mi papá y de la nada empezaron ellos dos.

“Quería decirle a mi mamá que la amo mucho, porque yo en todo este tiempo he estado muy triste y la verdad es que me ha costado. Lo que tú decías Cony (Roberts), me ha costado mucho ir a verla, pero no porque no la quiera, al revés, la amo con el alma, con el cuerpo. Pero me duele mucho ir a la casa porque está mi papá ahí, porque mi papá falleció ahí y te juro que no soy capaz, todavía no me siento capaz. O sea, voy, no tanto como quisiera, pero ¡me hace tanta falta mi papá!…”

Paulina se quiebra y De la Iglesia y Catalina Pulido la abrazan.

