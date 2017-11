“La Hermandad” enfrentó la furia de las redes por supuesto contacto desde el más allá con Eduardo Bonavallet

Este martes Chilevisión transmitió un nuevo episodio de su programa sobre misterios paranormales, La Hermandad, conducido por Julio César Rodríguez. En este capítulo, como ya se ha hecho costumbre en el estelar, su panelista y médium, Vanessa Daroch, presentó nuevamente un contacto con una fallecida y reconocida figura nacional, esta vez, con Eduardo Bonvallet.

En la instancia participó la hija del exfutbolista y comentarista deportivo, Daniela Bonvallet, quien se vio muy conmovida por el contacto con su padre. Vanessa Daroch aseguró que apenas comenzó el contacto con Eduardo, él enunciaba “mi hijita”. Luego de esto, Daniela confirmó que era exactamente la forma en que su padre la llamaba.

Recordemos que Eduardo Bonvallet fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en 2015, conociéndose después que la causa de su deceso fue producto de un suicidio. Respecto a esto, la médium indicó que esta trágica decisión ya la tenía tomada desde mucho antes. Sin embargo, fue ese día el que pudo concretarla, ya que sabía que su hija iba a estar todo el día desconectada de su celular. “No quiere que te sientas culpable de no haber llegado, o no haber hecho algo (…) porque si no hubiera sido en ese momento habría sido en otro”, comunicó Daroch.

A pesar de lo emotivo del supuesto contacto con Eduardo Bonvallet, los televidentes del programa no se mostraron muy contentos con el episodio y a través de Twitter lo criticaron, señalando que estaban lucrando con una persona fallecida y que sería el mismo comentarista deportivo quien en vida se hubiese negado rotundamente a que se realizara algo así en su nombre. A continuación te dejamos algunos tuits de los televidentes de La Hermandad.

vía página7