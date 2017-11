La animadora de ‘Hola Chile’ Julia Vial no está conforme con el trato que, junto a su pequeña hija, recibió por parte de una azafata de LATAM. Así quedó patente en el testimonio que publicó este lunes en su cuenta de Twitter, donde repudió la actitud mostrada por la trabajadora de la aerolínea en el viaje que realizó junto a su hija a Río de Janeiro.

“Por culpa de ella, mis vacaciones terminaron de la peor manera. Me gritó a mí y a mi hija.. Y eso fue solo el comienzo”, fue el primer mensaje que escribió desde su cuenta @JuliaVialTV, junto a una foto de la mujer a quien denunció.

Fueron una serie de mensajes donde Julia mostró su indignación por el trato que la tripulante de la aerolínea, de origen brasileño, tuvo durante el vuelo. La acusó de “gritos” y de impedirle a su hija ir al baño tras dos horas de turbulencias.

“Jamás me habían tratado así… Q falta de respeto de las dos azafatas de @LATAM_CHI Lo q me dolió, es que mi Hija se haya sentido mal” escribió la animadora. “Y q ni disculpas hayan pedido las dos agresivas mujeres. Agradezco a los demás pasajeros y a la jefa de tripulación de @LATAM_CHI”, continuó.

Más tarde reconoció que recibió una respuesta positiva por parte de la jefa de la tripulación del vuelo. “Ella reconoció que se actuó mal y me pidió al final las disculpas”, aseguró. Mire los mensajes de Julia en Twitter:

Por culpa de ella, mis vacaciones terminaron de la peor manera. Me gritó a mí y a mi hija.. Y eso fue solo el comienzo @LATAM_CHI pic.twitter.com/7LJdv9sL6b

Dp de 2 horas de turbulencia, mi hij quiso ir al baño. Ella me gritó q no, q era mejor q se hiciera… No podía exponerla a eso. @LATAM_CHI

— Julia Vial (@JuliaVialTV) November 21, 2017