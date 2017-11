Federico Koch, en el programa “Intrusos” declaró que no hubo un quiebre amoroso con Eliana Albasetti, asegurando que eran “amigovios” y que tenían una relación feliz junto a su hija pequeña.

De esta manera, contradice a la madre de su hija, cuando la semana pasada, dijo al mismo programa que estaba pasando por un complicado momento en la parte emocional.

Ante las contradicciones, periodistas de La Red, vuelven a la primera fuente a fin de encontrar una verdadera respuesta con respecto a ésta relación que empezó hace años en el programa juvenil “Calle 7”.

La actriz declaró lo siguiente:

“No voy a responder a esa tontera. Tuve una relación de 8 años; tuve una hija de 5 años… Es casi bizarro y una falta de respeto contestar ‘amigovios’. Es insólito. No sé por qué lo habrá dicho, pero no”.

Y agregó:

“Tengo una buena relación y siempre la voy a tener porque trato de ser lo más políticamente correcta posible. Me importa muchísimo mi hija y espero que él esté muy bien. Es una persona excelente y le deseo lo mejor del mundo, pero a estas alturas de mi vida ¿tener un amigovio? No”.

Cuando se le preguntó si hay posibilidades de reconciliación o un término definitivo, ella respondió tranquila:

“No me gusta hablar de este tema porque uno nunca sabe las vueltas de la vida. En este momento estoy muy bien con mi hija. Él es un buen papá, pero ahora estoy en un proceso de estar soltera. Estoy sola”.

Sin embargo, el día de ayer, el programa “Intrusos”, agregó importante información, debido a una extraña publicación que hubo en la cuenta de Instagram de Federico. Aparecieron fotos de una mujer desconocida con el texto “La amo”. Las imágenes fueron borradas minutos después, pero no se sabe si fue él quien las subió u otra persona.

Los conductores del programa no dieron a conocer la identidad de la joven, porque aparentemente no es parte del medio, además que no hay nada confirmado, sólo rumores de que ella sería con quien Felipe mantuvo una relación siendo infiel a Eliana, quien descubrió ésto antes de terminar su relación con el padre de su hija.

Revisa los detalles a continuación: