La inteligencia artificial de Facebook desarrollo su propio lenguaje, y ningún humano puede entenderlo

Esto abre la posibilidad de que en el futuro no podamos comprender a las máquinas

Fast Co Design, la red social Facebook ha estado trabajando en una inteligencia artificial que haga la comunicación digital más eficiente. De hecho, han desarrollado varios de ellos y los han dejado hablando entre sí, al principio, en inglés.



Al cabo del tiempo, la IA comenzó a decir tonterías. He aquí una de las conversaciones que tuvieron un par de ellos, cuando les pusieron a que aprendieran a negociar y a hacer acuerdos sobre productos:



Bob: “I can can I I everything else”.



Alice: “Balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to”.





Esta aparente conversación sin sentido es su propio idioma que acaban de desarrollar. Era una manera de hablar que se sustenta por las reglas que les habían enseñado, pero que no tiene raíces semánticas específicas.



Al compararlo con los estilos lingüísticos encontrados en todo el mundo, los investigadores de Facebook sugieren que la repetición de algunas palabras pueden parecer un error para nosotros, pero en realidad puede ser una forma eficaz de comunicarse para ellos, pero que simplemente nosotros no somos capaces de entender qué están diciendo.



Una idea gira entorno a que el número de palabras repetidas está relacionado con cuantos “ítems” está negociando cada robot. Sin embargo, no existe nadie que pueda traducir este nuevo idioma -salvo los propios robots-, así que por el momento todo queda en suposiciones.



Facebook ha cesado esta prueba porque, según explican, lo que querían es que hablaran en inglés, no que crearan su propio lenguaje.

Via: No sabes nada