¿Qué pasa por la mente de un piloto antes del impacto final? Se revelan impactantes últimas palabras antes de accidentes fatales de avión

¿Qué pasa por la mente de un piloto en el momento en que se dan cuenta de que su avión está condenado? Grabaciones escalofriantes de los últimos segundos antes de algunos de los accidentes aéreos más importantes del mundo revelan el terror absoluto de los que están al timón.

Gritos, sollozos, improperios y mensajes a sus seres queridos han sido capturados en grabaciones de cabinas, son los últimos momentos de pilotos que vivieron en carne propia propio final a segundos antes de estrellarse fatalmente. Si vivir el momento es absolutamente terrible, ese alcance también lo logramos mediante la lectura.

‘¡Buenas noches, adiós, perecemos!’

El vuelo 5055 de LOT Polish Airlines se dirigía a Nueva York en 1987, cuando el motor explotó debido a una maquinaria defectuosa. Los pilotos perdieron el control y el avión se estrelló en el bosque Kabaty justo a las afueras de Varsovia. No hubo sobrevivientes y las últimas palabras que se escucharon de la tripulación fueron: “¡Buenas noches, adiós, perecemos!”

‘No hagas eso’

A veces, las últimas palabras de un piloto revelan algo más que su estado mental, como los del piloto del vuelo de 2016 FlyDubai que se estrelló durante fuertes vientos y lluvias. Después de que se comenzó a investigar qué había causado el desastre, el canal Rossiya-1 de Rusia reveló un intercambio entre el piloto y su tripulación en que se escuchaba diciendo: “No hagas eso”. Momentos después, el Boeing 737 explotó en una bola de fuego, matando a las 62 personas a bordo.

‘¡Mierda, estamos muertos!’

En 2009, el piloto del vuelo 447 de Air France gritó “Mierda, ¡estamos muertos!” antes de que la aeronave se hundiera en el Atlántico matando a las 228 personas a bordo. Los cuerpos no se recuperaron hasta dos años después del accidente.

‘¡Eso es todo chicos! ¡Mierda!’

El vuelo 352 de Vladivostok Air perdió el control cerca del aeropuerto de Irkutsk, en Rusia en 2001. 136 pasajeros y nueve miembros de la tripulación murieron.

‘En realidad, estas condiciones no se ven muy bien en absoluto, ¿verdad?’

En 1979, el vuelo 901 de Air New Zealand estaba en camino a un viaje turístico en la Antártida. La aeronave se estrelló en las laderas del Monte Erebus después de que un error técnico dirigiera el vuelo por el camino equivocado. Una transcripción de la grabadora de caja negra revela que la tripulación no tenía experiencia con las duras condiciones climáticas del continente y uno de los últimos enunciados del capitán fue: “En realidad, estas condiciones no se ven muy bien en absoluto, ¿verdad?”. Todos los 257 a bordo murieron.

‘Ah, aquí vamos’

Después de luchar con un estabilizador atascado, el vuelo 261 de Alaska Airlines se zambulló en el Océano Pacífico rumbo a San Francisco. Perdió el control antes de que se pudiera realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y murieron los 88 a bordo. Según una transcripción, las últimas palabras del piloto fueron: “Ah, aquí vamos”.

‘Ma, te amo’

El vuelo 182 de Southwest Airlines de Pacific colisionó con un avión ligero privado en 1978, matando a las 135 personas a bordo y a siete personas en tierra, incluidos dos niños. Ambos aviones se estrellaron contra North Park, un vecindario de San Diego. Unos segundos antes, el capitán dijo: “Prepárense” antes de que se escuchara a otro miembro de la tripulación decir: “Ma, te amo”.

‘Adiós a todos’

Según el piloto Richard Paul, los pilotos suizos tienen un acuerdo informal para decir “adiós a todos” si saben que están a punto de colapsar. Según su publicación en Quora, supuestamente fueron las últimas palabras pronunciadas por el capitán Karl Berlinger sobre el vuelo SR 330 de Swissair desde Zúrich a Tel Aviv en 1970. El avión se estrelló en el aeropuerto de Zurich después de que una bomba terrorista explotó a bordo.

¿Cuáles serían tus últimas palabras si te tocara estar ad portas de una muerte inevitable y son las últimas palabras que pronunciarás en tu vida?