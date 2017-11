Hace dos semanas el estelar “Diana”, de Canal 13, tuvo como invitado a Benjamín Vicuña, quien por primera vez se refirió abiertamente en la pantalla chica a su quiebre con Carolina Ardohaín y su nueva relación con María Eugenia Suárez.

En la edición no sólo habló sin tapujos de su vida amorosa, cosa que no había hecho nunca, sino también compartió un día completo con Diana Bolocco a quien le mostró como era su cotidianidad en Argentina, incluyendo también la interacción con sus hijos.

¿Por qué escogió este momento para hablar abiertamente del tema?

La respuesta la entregó el panelista de “Intrusos” Manu González, quien reveló que la Vicuña habría accedido a hablar de estos temas porque le ofrecieron una suma de dinero que no pudo rechazar,

“Me contaron que fueron 25 millones. Si me engañaron a mí, bueno, me engañaron, pero considerando la persona que me lo contó, no tendría por qué mentirme”, indicó González en el programa de La Red.

Cabe mencionar que Manu trabajo largos años en Canal 13 por lo que aún mantendría buenas relacionas con algunas personas que podrían ser fuentes directas de la información que entregó.

¿Qué te parece que la intimidad de muchos tenga un precio? ¿Lo tiene la tuya?