La nueva vida de Roberto Dueñas radicado en La Serena

Roberto Dueñas, el ex esposo y mánager de Marlén Olivarí, se alejó completamente de los medios hace cuatro años y comenzó una nueva vida fuera de la capital, alejada de las luces, del espectáculo y la farándula.

Pese a que decidió mantenerse alejado de la televisión, apostó por un emprendimiento propio y fundó “Mi Radio” una señal para La Serena, lugar donde se encuentra radicado en la actualidad.

“Yo soy oriundo de La Serena y lo único que quería era volver, porque estaba agotado de Santiago, no solamente de aire, también a nivel profesional”, reveló Dueñas en una entrevista al diario La Cuarta.

El comunicador manifiesta que está feliz con su programa radial, el que tiene una duración de tres horas. Además, señala que el espacio le ayudó a descubrir una nueva faceta profesional.

“He logrado que la gente entienda que la farándula quedó en el pasado, pese a que es una etapa de la que no reniego. Tenía una deuda con mi familia. Piensa que mi padre fue elegido el hombre del año 1969 en La Serena, él era médico, tiene una calle con su nombre. Yo ya había dado mucho jugo en la farándula y me aburrí de eso. La verdad estaba chato”, reconoció.

Dueñas confesó que, a diferencia de lo que muchos creen, no extraña trabajar en televisión, también que no sintoniza programas de farándula y que solo ve teleseries y noticiarios.

“Aparte, mi vida comienza a las 6 de la mañana y a las 22:15 estoy durmiendo. Trabajé años de noche y ahora funciono al revés, la verdad estoy en otra (…) Creo que fui visionario, porque me di cuenta que las lucas en la televisión iban en descenso, ya no habían ganancias por ir a un estelar, generar cahuines y demases, la farándula ya no tenía el interés que tuvo en su época de oro”, dijo el comunicador.