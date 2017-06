La osada y emotiva decisión que tomó la actriz Gloria Münchmeyer

La destacada actriz nacional, Gloria Münchmeyer, tomó una decisión que impresionó a muchos. Con 76 años decidió homenajear a su padre tatuandose dos peces en la espalda.

Un pez rojo y un pez azul representan la pasión que sentía su padre por pescar, que si bien era corredor de propiedades, la pesca fue algo que siempre le gustó mucho.

De hecho, llevaba a la actriz a pescar con él cuando ella era pequeña: “Mi padre siempre me llevaba a pescar con él, yo creo que era el lugar donde él se sentía mejor, en ese silencio, en esa soledad. Por eso elegí los peces, porque él era un pescador”, contó.

Se trata del primer tatuaje de la actriz quien quiso rendirle un homenaje a su papá: “Hoy me siento en deuda con él. No alcancé a demostrarle todo lo que significó para mí. Me doy cuenta hoy cuando vieja en realidad. Por eso elegí llevarlo acá (en la piel)”, confesó.

“Justamente llegando a esta etapa, uno se pregunta y ‘qué importa’ (hacerse un tatuaje) porque cuando tú tienes 18 años y dices ‘este tatuaje es para toda la vida’ y tienes toda la vida por delante… pero a mi edad la sobrevida que tengo es mínima”, finalizó la destacada actriz.

Así luce su tatuaje: