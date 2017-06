La relación de Kendall y Kylie Jenner con Caitlyn Jenner está muy afectada ¡Mira por qué!

Cada vez se hace más difícil para Kendall Jenner y Kylie Jenner ser testigos de la pelea entre sus padres.

Mientras el drama alrededor de las memorias de Caitlyn Jenner sigue dividiendo a la familia y se desenvuelve en Keeping Up With the Kardashians, una fuente le dijo a E! News en exclusiva que las hijas de Jenner se han distanciado de la ex deportista transgénero.

La fuente describió la relación de Kendall con Jenner como “muy tensa”, y reveló que la supermodelo de 21 años “rara vez” habla con su padre. La fuente agregó, “Kendall le es muy leal a Kris [Jenner] y tiene poco que ver con su padre. Mientras más tiempo pasa, más siente que Caitlyn la ha decepcionado con las cosas que dice y con sus acciones”.

Mientras tanto, se supo que Kylie todavía está en contacto con Caitlyn y que es difícil para ella que sus demás seres queridos defiendan a Kris.

La fuente insiste, “Kylie ha hecho un verdadero esfuerzo para no tomar partido y apoyar a Caitlyn. Realmente quiere tener una relación con su padre, pero Caitlyn hirió profundamente a Kris y eso lo ha hecho muy difícil”.

“Para Kylie es difícil que todo el mundo esté del lado de Kris”, continuó la fuente. “Intenta separar las cosas y no las quiere discutir con el resto de la familia”.

A pesar de que la empresaria quiere mantener la paz, no tener un vínculo sólido con su padre ha impactado negativamente tanto a Kendall como a Kylie. “Para los chicas es muy difícil no ser cercanas a Caitlyn”, dijo nuestra fuente.

“Dejó un gran vacío en sus vidas no tener al padre con el que crecieron. Ella era parte de sus vidas, a diario”.