El ex chico Mekano, Phillipe Trillat, lanzó ácidas críticas contra quien fue una de sus compañeras del programa juvenil y quien además fue su polola, Carla Jara.

Phillipe hace un poco más de un mes tuvo una entrevista con BioBioChile, luego de estar alejado hace ya varios años del mundo de la televisión, donde se dio el tiempo para hablar de la carrera como actriz de su ex polola y también sobre la vida sentimental que tiene. Y como si fuera poco también reveló algunas de las cosas que Carla Jara pensaba en el pasado sobre los jugadores de fútbol.

“Carla Jara se hace llamar actriz, pero ella no es actriz”, fue uno de los tantos comentarios que hizo el ex chico Mekano. Luego de eso habló sobre el fallido matrimonio que tuvo Carla Jara con el futbolista Kike Acuña. “Me dijo en un momento ‘qué asco los futbolistas’ y se casó con Kike Acuña (…) No lo podía creer”, señaló Trillat.

Por lo mismo, es que apenas se conocieron las palabras de Phillipe , los panelistas de Intrusos de La Red, conversó con la increpada, quien dio a conocer su opinión sobre las críticas de su ex pololo.

“Qué pasará por su cabeza, no tengo idea, pero la verdad es un tema que no es importante. Yo vivo del teatro, sigo actuando y estoy en dos obras… No tiene sentido hablar de eso, no vale la pena”, manifestó la ex chica Mekano y aseguró que es muy feliz con la vida que tiene.

“Tengo un hombre maravilloso y tengo un hijo maravillo, estoy feliz como estoy y dedicarle tiempo a temas así no vale la pena, estoy tan bien que no dejo que nada de malas vibras entren, ando muy protegida, que nada me perturbe”, puntualizó y añadió: “Que sea feliz no más, le deseo lo mejor”, refiriéndose a Phillipe Trillat.

Vía Página 7