La respuesta de Rihanna a los que la criticaron por verse “gorda”

Dentro de los tantos motivos que da Rihanna para que se hable de ella, desde hace días se sumó uno nuevo: Su aumento de peso.

Y es que desde que la súper estrella ha sido vista con unos kilitos de más ha generado hasta rumores de embarazo, pero también, indiscriminadas e innecesarias críticas por el hecho de que no luzca a como estamos acostumbrados a verla.

Dichos cuestionamientos aumentaron luego de que la revista norteamericana Barstool Sports publicara en un artículo cuyo título decía: “¿Rihanna va a convertir el estar gorda en tendencia?”.

Pues, RiRi ha escuchado estas críticas y al parecer se ha visto afectada…

Así lo demostró en su más reciente publicación de Instagram. En ella, Rihanna muestra un meme del rapero Gucci Mane en el que se compara su anterior figura y una actual en la que luce mucho más delgado y musculoso. “Si no puedes conmigo como Gucci Mane en 2007, no me mereces en mi Gucci Mane 2017″, se puede leer en la imagen.

El hecho es que Rihanna acompañó la foto con un título en el que solo usó un emoji con una lágrima, lo que podríamos interpretar como de total desconformidad por el revuelo que hay actualmente por su figura.

😢 A post shared by badgalriri (@badgalriri) on Jun 5, 2017 at 11:02am PDT

