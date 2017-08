La súplica de José Miguel Viñuela al enterarse del cáncer de su amiga Javiera Suárez

Este jueves se emitió un nuevo capítulo de “El Cubo” que tuvo como invitada a Javiera Suárez. En el programa, la periodista repasó los duros momentos que ha vivido a causa del cáncer a la piel grado IV que le fue diagnosticado en mayo del año pasado.

Javiera habló sobre la importancia que tiene en su vida su esposo y compañero, Cristián Arriagada, y su pequeño hijo Pedro Milagros. También comentó que si bien su cáncer no tiene cura, ella no pierde las esperanzas, ya que decretó que no se morirá por esta enfermedad.

Entre las confesiones, habló su amigo José Miguel Viñuela, quien confesó que cuando se enteró del cáncer de su amiga, algo en él cambió para siempre: “Imagínate que te digan que una amiga tuya, primero, está esperando guagua y a los días descubre que tiene un cáncer, es durísimo (…) Debo reconocer algo, yo estaba pasando por el peor momento con la estafa que había sufrido, estaba muy mal pero la noticia de la Javi, de alguna manera, me sacó de este sufrimiento, entre comillas, estúpido, que es la pérdida de plata”, señaló.

Además, agregó que si bien fue muy triste para él perder dinero, cuando supo lo de Suárez se replanteó qué era lo realmente importante en la vida: “Esto me hizo canalizar mi preocupación, reducirla a lo más mínimo. Yo soy creyente, y esa noche recuerdo haberme acostado y haber rezado mucho y decir ‘Dios mío, no me importa si el día de mañana no llego a recuperar lo que me quitaron si es que tú le das vida a otra persona’”.

Ante los dichos de Viñuela, Javiera confesó que el animador era uno de sus mejores amigos y que agradecía mucho su apoyo: “Todo sufrimiento es respetable, uno es uno en sus circunstancias y en ese minuto su cáncer era la estafa, pero qué bueno que mi historia le haya servido para salir de su pena”, finalizó.