La tajante respuesta de ‘La Divina Comida’ a José Antonio Neme por su crítica al programa

José Antonio Neme tiene claramente la razón en una cosa: En afirmar que “jamás debería haber participado” en La Divina Comida. Porque luego de que el programa de cocina y farándula emitiera el capítulo con Neme, Jean Philippe Cretton, Yolanda Sultana y Karla Constant, al periodista de Mega le han llovido las críticas en mala onda.

En Twitter y la redes sociales se dio una avalancha de insultos, muchos de ellos homofóbicos, porque los editores del espacio mostraron a Neme reclamando y poniendo feos gestos frente a los platos que cocinó Cretton, durante la cena que Jean Philippe organizó en su hogar para el grupo.

El rostro de Mucho Gusto ofreció de inmediato disculpas al público y a Cretton. Luego el mismo Cretton aseguró que la reacción en contra de Neme en las redes fue exagerada. Pero el asunto no terminó ahí.

Esta semana el hombre de las noticias del canal de Vicuña Mackenna habló en su matinal. Estos fueron parte de sus dichos:

“El otro día en este polémico programa de La Divina Comida, en el cual jamás debería haber participado porque ha sido una situación muy desagradable para mí. Muy ingrata por la edición, por como yo me sentía en ese programa y la reacción de la gente, que entiendo hasta un nivel y creo que también ha habido ataques desmedidos”

“Hago una crítica directa a la producción de ese programa, que establece un cuestionario… Que no es una comida espontánea, no es lo que uno conversaría en una comida, entonces me preguntan si yo tengo problemas para trabajar con Patricia Maldonado en este programa, a propósito de nada”.

La respuesta llegó a través de Intrusos. Michael Roldán leyó en el programa de La Red los mensajes que le envió a través de WhatsApp un personero solamente identificado como una fuente “importante” de La Divina Comida. Esto fue lo que dijo Roldán:

“La primera frase que me pone alguien importante de la Divina Comida es: ‘Se portó muchísimo peor el ctm’. Ese es el mensaje. Al interior de La Divina Comida se molestaron con las declaraciones de Neme, y a mí me dicen: ‘Si existió edición, fue para ayudarlo. Lo favorecimos con la edición’.

“Información de al interior de La Divina Comida. De hecho, y atención con esto: ‘El cambiaba horarios de grabación, se iba al gimnasio, hizo lo que quiso. Aguantamos malas ondas, retrasos. Obviamente todo el rato se quería ir, y lo entendemos, porque él se levanta a las 4 de la mañana. Pero si se quería ir, que llegue a la hora’.

“Y lo que me parece más importante es que dice: ‘De hecho, nosotros, La Divina Comida, le pedimos que pidiera perdón en pantalla. Iba a pedir perdón en pantalla y fue idea del equipo de La Divina Comida’, según lo que me informan. Porque para que no quedara tan mal por lo de Cretton, al interior del equipo le dijeron ‘discúlpate’. Y es ahí cuando pide disculpas en pantalla”.

En tantro, en comunicaciones de Chilevisión afirmaron a Glamorama que ningún personero de importancia de La Divina Comida se ha manifestado sobre la participación de José Antonio Neme en el programa.

C. Farías / C. Zúñiga / Glamorama