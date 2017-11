La terrible historia de la pareja que fue a urgencias para dar a luz y acabó descubriendo que no había ningún bebé

Aunque sólo llevaban saliendo dos meses, cuando Bárbara Bienvenue, de 37 años, se enteró de que estaba embarazada, su nuevo novio, Paul Servat, de 35 años, se puso eufórico.

Se había enamorado locamente de su novia y estaba preparado para formar una familia a su lado.

La pareja de Quebec, Canadá, estaba muy emocionada con la idea de formar una familia, pero, tras la primera ecografía, Bárbara tuvo que confesarle a Paul que no iban a tener un bebé, sino CINCO.

Ellos siempre habían querido tener una familia grande y, cuando descubrieron que 5 bebés venían en camino, se pusieron manos a la obra para poder darles una buena bienvenida al mundo.

La pareja le contó a sus familiares y amigos la emocionante noticia. Entonces abrieron una página de Facebook que mantendría a todos informados sobre la evolución del embarazo de Bárbara.

Para su sorpresa, las personas que empezaron a seguir la página, comenzaron a donar dinero para ayudar a los padres. Completos desconocidos estaban donando dinero para que Bárbara y Paul pudiesen criar a sus cinco bebés.

Cuando Bárbara estaba de 34 semanas, Paul la llevó de urgencias al Hospital Sainte-Justine, en Montreal, para dar a luz a sus quintillizos.

Pero cuando llegaron al hospital, Paul recibió una noticia desgarradora.

Un empleado del hospital le dijo que Bárbara no daría a luz ni ese día ni ninguno porque ella no estaba realmente embarazada.

Paul se quedó pasmado. ¿Cómo pudo haber fingido su propio embarazo de esa manera?

La verdad era que el hospital no tenía ninguna visita de Bárbara registrada y, cuando se sometió a una prueba de sangre, demostraron que no estaba embarazada en absoluto, y mucho menos de cinco bebés.

Los doctores llevaron a Paul a una habitación privada y le dijeron que probablemente su novia había sufrido pseudociesis, comúnmente conocido como embarazo psicológico o embarazo fantasma.

Este problema psicológico hace que las mujeres experimenten síntomas similares al embarazo como vientre hinchado o náuseas matutinas sin que esté creciendo una nueva vida en su interior.

Pero entonces, ¿por qué había estado mintiendo a Paul sobre las visitas a los médicos durante todo ese tiempo?

Paul estaba muy confundido, pero entonces un familiar de Bárbara le confesó que esta no era la primera vez que Bárbara fingía un embarazo, ya en 2010 mintió a su entonces novio diciéndole que estaba embarazada.

“Lo perdí todo, ella era mi vida”, dijo Paul.

Paul obviamente no pudo con la situación y decidió dejar al que creía que era el amor de su vida. Desde entonces la historia se ha vuelto viral y las críticas se debaten entre si esta mujer debería cumplir pena de cárcel por sus mentiras o no. Lo cierto es que no hay derecho a que jueguen con tus ilusiones y con tus sentimientos de esta manera, y mucho menos si esa persona acostumbra a hacerlo.

