La triste confesión con respecto al cáncer de Javiera Suárez

Javiera Suárez visitó el programa “El Cubo”, de Chilevisión, programa que busca impactar a la audiencia con los testimonios de sus invitados.

En esta oportunidad la periodista, y ex-animadora de Zona Latina, confesó su mayor temor con respecto al cáncer grado 4 que se le detectó, el año pasado, en pleno embarazo de su hijo Pedro Milagros.

Aclaró que su mayor preocupación es dejar a su marido, el doctor Cristián Arriagada. “Un susto espantoso pensar en dejar a Cristián solo, viudo, fregarle la vida. Es lo que a veces me atormenta hasta el día de hoy”, contó.

Por otro lado, aclaró que su tipo de cáncer no tiene cura. Por ahora, se trata con tratamientos naturales y manteniendo una dieta alcalina.

Durante su entrevista, en un momento de valentía y coraje, Javiera aclaró que “yo no me voy a morir de melanoma, no voy a morir de cáncer”.

Mira acá un extracto del programa: