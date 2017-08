La triste separación Daniel “Huevo” Fuenzalida con su pareja

Daniel “Huevo” Fuenzalida se separó hace un año, pero recién lo contó públicamente. En Síganme Los Buenos -de lunes a viernes a las 22 horas en , el animador se refirió al distanciamiento de Pamela Cifuentes, tras una década juntos.

“Ha sido importante, pero ya no estoy con ella. Tengo una buena relación, pero ya no vivimos juntos”, fue parte de lo que contó el anfitrión de Me Late -lunes a viernes a las 18 horas en UCV-TV-.

Fuenzalida, padre de una niña junto a su primera mujer, reveló hace unos años que Pamela fue quien lo ayudó a superar el extenso período en que fue adicto al alcohol y las drogas. Esto fue lo que dijo en la entrevista con Julio César Rodríguez:

Julio César Rodríguez: “Llevas ahora una relación de 10 años”

Daniel Fuenzalida: “10 años”

Rodríguez: “O sea, te mantienes en la firmeza. Es importante tener una pareja”

Fuenzalida: “Ha sido importante, pero ya no estoy con ella. Tengo una buena relación, pero ya no vivimos juntos”

Rodríguez: “¿Tampoco?”

Fuenzalida: “Nos separamos”

Rodríguez: “¿Pero hace cuánto?”

Fuenzalida: “Un año”

Rodríguez: “Yo pensé que estabas ahí todavía”

Fuenzalida: “No”

Rodríguez: “No se supo mucho”

Fuenzalida: “No, porque yo hago las cosas piola, tranquilo. Se terminó en buenos términos, seguimos hasta el día de hoy conversando, en una muy bonita relación”

Rodríguez: “¿Te pasó un poco la cuenta la pega?”

Fuenzalida: “Yo creo que la pega, el ponerme con mucho emprendimiento, muy poco tiempo”

Rodríguez: “Perdóname que yo te lo diga, pero esa mujer, cuando yo la conocí, cuando estaba contigo, jugada, jugada, jugada”

Fuenzalida: “Sí, claro”

Rodríguez: “Jugada, jugada, jugada contigo, con tu rehabilitación”

Fuenzalida: “Con mi hija”

Rodríguez: “Con que volvieras a la pega, con que estuvieras bien, con que estuvieras bien con tu hija, la familia. El par de oportunidades…”

Fuenzalida: “Sí, una buena mujer, una muy bonita mujer. Yo siempre le he dicho que me acompañó mucho. Hasta el día de hoy nos seguimos acompañando, nos seguimos hablando. Ella me cuenta sus cosas, yo las mías.

“Independiente de que no tengamos hijos de por medio, es una relación que siempre va a seguir, estamos siempre como ligados. Y nada, mucho cariño, mucho respeto de por medio, mucha gratitud. Así que bien”

Rodríguez: “Y pucha, después de un año, ¿saliendo, ligando?”

Fuenzalida: “No, tranquilito. Incluso me molestan en el Instagram, viste que tengo perritos. Entonces ando solo todo el día con mis perros. Salgo con mi hija”.

