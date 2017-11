Facebook se ha convertido de forma paulatina en la plataforma ideal para difundir todo tipo de noticias, incluso las falsas.

Es el caso de esta publicación que hace días circula por la red social, donde se expone el supuesto caso de una mujer que pide ayuda para obtener la libertad luego de haber sido encarcelada por matar a su marido, el que según la publicación habría abusado del bebé de dos meses de ambos.

La nota iba acompañada de la imagen de una mujer esposada, que en realidad se corresponde con una noticia de 2012 del Diario Correo referente a la detención de tres mujeres por tráfico de armas.

La falsa noticia tuvo que ser desmentida por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California (México), que lo hizo a través de una publicación en la misma red social.

Esta era la publicación original (y falsa) que se volvió viral.

COMPARTE!!! 😡Mi princesa no merecía sufrir de esa manera,no me arrepiento de lo que hice y lo volvería hacer…Tijuana…

“Mi princesa no merecía sufrir de esa manera,no me arrepiento de lo que hice y lo volvería hacer…Tijuana BC. Jueves 23 de noviembre es puesta a disposición de la procuradoria general de justicia del estado Y condenada a 15 años de prisión Ana Maria Gomez Saldivar originaria de Mex. DF quien en un arranque de furia al ver que Jose Manuel Perez de 38 años de edad abusara de su propia hija de 2 meses de nacida dándole mas de 15 puñaladas en la espalda y cortandole su P3n3 acabando con su vida en cuestión de minutos.Al momento de ingresar los policías vieron a un sujeto en el piso lleno de sangre y sin vida mientras interrogaban A. Maria declaro que ella misma fue la que apuñalo a ese hombre mientras los oficiales tomaban datos del motivo por el cual cometió ese crimen ella respondió.Es un maldito como fue capaz de hacerle algo asi a mi niña y a su propia hija quien lleva su misma sangre no entiendo y si tuviera la oportunidad de volver a matarlo lo volveria hacer el se merece eso y mas es un maldito (con lagrimas en los ojos así respondió)Minutos mas tarde los elementos de emergencia intervinieron a la pequeña de 2 meses quien resulto con un desgarre en la parte inferior de su vag… debido a la brutalidad con la que este hombre le hizo daño a la pequeña la menor se encuentra en cuidados intensivos en la ciudad de Tijuana BC y Ana Maria es condenada a pasar mas de 15 años por el delito de homicidio.Amigos y familiares de Ana solo piden justicia y por medio de redes sociales piden apoyo para que se de su libertad con las frases YO HUBIERA HECHO LO MISMO POR MIS HIJOS”.