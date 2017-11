Las fotos en bikini de Antonella Ríos que la muestran en su mejor momento

Llegó el momento mas esperado! Después de estar ansiosa por esta sorpresa para Bruno … llegó el día! Está muy entretenido ,muchas personas, muy amables que vienen en pareja o en familia y se aprontan para una diversión garantizada! Con Bruno estamos espectantes a esta que es nuestra primera aventura marítima, de estas características ! Este es un crucero @royal.caribbean.chile se llama #enchatmentofthesea y tiene de todo para disfrutar abordo ! #todoincluido #muycool #muychic #muycómodo ! Ya les muestro en fotos y stories las peripecias! #enjoy #gracias #royalcaribbeanstory #madreehijoontour

A post shared by Antonella Rios (@antonellarios) on Nov 6, 2017 at 9:20am PST