Las fotos más sensuales de Lenny Kravitz que muy pocos han visto

Acá te presentamos 10 de las fotos más sensuales de Lenny Kravitz que aunque no lo creas, tiene 53 años.

Él es Leonard Albert Kravitz, famoso cantante norteamericano que nació un 26 de mayo de 1964 en Nueva York.

Es un talentoso artista, que además de cantar, compone, produce y toca varios instrumentos. Las raíces de su música están relacionadas en su mayoría con el rock, blues, soul, funk y reggae entre otros.

Podríamos deducir que su vida siempre estuvo relacionada con las expresiones artísticas y el mundo de la música, ya que su madre Roxie Roker era actriz y su padre, Sy Kravitz, productor de televisión, por lo que el pequeño Leonard creció en medio de reuniones artísticas en casa, a las que asistían grandes figuras del medio.

Fueron su pasión por la música más la admiración hacia Prince, lo que lo inspiró a incursionar en este ambiente. Los comienzos de Leonard los realizó bajo el seudónimo de Romeo Blue, que no tuvo una gran aceptación entre el público. Gracias a que logró empapar su música con un particular estilo y bajo el nuevo nombre, Lenny Kravitz comenzó su popularidad y a ser un referente en cuanto a la música. Lenny ha reconocido que su inspiración nació al escuchar rock de las décadas de los 60 y 80.

Su carrera ha estado marcada por notables colaboraciones con artistas de nivel mundial como Madonna, Slash, Aerosmith y Mick Jagger. Algunos de sus más famosas canciones han sido hits conocidos en todo el mundo, como Again, American Woman, Believe o Thinking of You.

Acá te dejamos con Lenny

Entre sus parejas más conocidas se encuentran la actriz Lisa Bonet, con quien tuvo a su hija Zoe, la cantante Natalie Imbruglia, la modelo Adriana Lima y la actriz Nicole Kidman.

Más allá de su música y en un plano estético, Lenny siempre se ha destacado por la increíble audacia a la hora de cambiar sus looks: ha llevado rastas, cabello extremadamente corto, sombreros extravagantes, lentes inmensos y ajustados y sensuales pantalones de cuero, algo que aunque no se diga, ha tenido una gran influencia en su carrera, porque le ha generado más adeptas. Sus incondicionales fans le agradecen enormemente estas fotografías.