Las provocadoras declaraciones de Fran García-Huidobro ante rumores sobre su físico

La conductora de televisión Francisca García-Huidobro, estuvo varias semanas fuera de la pantalla chica debido a unas largas vacaciones que se tomó junto a su familia. Su reemplazante en “Maldita moda” fue Carola de Moas, quien recibió buenas críticas por parte del público.

Pero sus días de relajo terminaron y este fin de semana retomó sus labores en chilevisión. Regreso que no estuvo exento de polémicas, ya que algunos televidentes aseguraron que la actriz tenía una expresión diferente en su rostro, haciendo alusión a una cirugía estética.

Comentarios que no cayeron bien en la también animadora de “Primer Plano”, ya que fiel su estilo respondió a los mal hablados. “Quiero decirle a toda la gente que me ha preguntado desde ayer -en Primer Plano-, si es que me hecho alguna cirugía en la cara. Sí, me hice una cirugía ‘la raja’. Es una cirugía nueva, que no tiene tajo, no tiene aguja. Se llama vacaciones ¡Toma! Ojalá todos tuviesen acceso a ese tipo de cirugía” sentenció.

