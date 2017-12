Luis Mateuccí, que hasta hace escasos dos meses compartió departamento con Oriana Marzoli en España, tuvo que dejarla sola para viajar a Argentina y Chile a realizar diversos asuntos pendientes, entre ellos la tramitación de la visa para poder residir indefinidamente en España, tal y como reveló la ex chica reality.

Los primeros días Oriana confesó en su cuenta de Instagram sentirse un poco deprimida por la distancia, pero también explicó que había madurado y que era consciente de la necesidad del viaje de Mateucci.

Ahora, en entrevista con Mega, la joven explicó que, aunque lo lleva mejor que antes, “de repente me dan los bajones”.

“Las primeras veces que nos separábamos yo me ponía muy pesada y él se agobiaba. Entonces, está vez, he aceptado por pasar un poco más (sin hablar con él) y creo que me está funcionando”.

Según confesó, el peor momento es cuando llega a casa y se siente sola:

“Me dan los bajones y me pongo a llorar sola en casa y le escribo a él. Le digo que no puedo más, que está demasiado lejos… que de verdad así no se puede, que estoy hasta los cojones, pero que no se lo digo mucho porque no quiero cansarle el cerebro“

Por suerte, Oriana tiene buenos amigos que le están ayudando a que la ausencia de Luis sea más llevadera: