En un encuentro de exhibición en Turquía ante Cagla Buyukakcay, la tenista rusa recibió una propuesta de matrimonio por parte de un aficionado.

La tenista rusa María Sharápova recibió el domingo una sorprendente propuesta de matrimonio de un admirador durante un juego de exhibición jugado en Estambul, Turquía.

La cinco veces ganadora de torneos de Grand Slam, que está realizando una gira internacional como parte de sus preparativos para la próxima temporada, hizo una parada en Estambul el domingo para enfrentar a la jugadora local Cagla Buyukakcay.

En un momento del partido, Sharápova se estaba preparando para sacar cuando un fan le gritó inesperadamente: “María, ¿te casarías conmigo?”, causando la hilaridad entre el público asistente. La exnúmero uno del mundo no lo dudó y respondió con un “quizás” al hombre que había interrumpido su servicio con la repentina propuesta.

Turkish spectator proposes to Maria Sharapova during match in Istanbul https://t.co/9RpQcFqA3X pic.twitter.com/ksPieLm6Iu

— Hürriyet Daily News (@HDNER) November 27, 2017