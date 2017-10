Leandro Penna barrió el piso con Oriana Marzoli y la mandó directamente a un psiquiátrico con estos duros dichos

El argentino Leandro Penna, se hizo conocido en nuestro país tras participar de los realitys: “Amor a prueba”, “¿volverías con tu ex?” y “Doble Tentación”. Encontrando nuevamente el amor, en el último programa de Mega, donde conoció a Lisandra Silva, con quien mantiene una relación hasta el día de hoy.

Pero el ex chico reality, hizo noticia en España, luego de entregar una entrevista al sitio de noticias Cotilleo.es, donde se refirió a su posible ingreso a Gran Hermano VIP, además de hablar sobre Oriana Marzoli y su ex pareja, Aylén Milla.

Primero, se refirió a la posibilidad de encerrarse en este reality, asegurando que, “es un formato que, por el momento no me despierta interés al 100%, no hay nada de superación en el programa y este es el hándicap que a mí me frena. En cambio, ‘Súpervivientes’, me gustaría mucho más por ser un formato de superación personal”.

Además, el trasandino aseguró que de ingresar, lo haría en compañía de su novia, ya que ambos están disfrutando de cada momento juntos, a pesar de que tienen mucho trabajo por estos días y la modelo cubana, podría cerrar pronto un proyecto en Italia.

Sin embargo, al hablar de Oriana, no tuvo filtros, pues envió a la venezolana a un psiquiátrico. “No me voy a rebajar a ella, yo sé cómo es ella. Debería de elogiarme y no hacer lo que hace… Pero en verdad no espero nada de ella. Yo siempre le di mi apoyo en los momentos malos que vivió aquí en Chile. De todos modos ella necesita ayuda psiquiátrica. Desde aquí le pido a su madre que no la deje entrar a ningún reality más… Mi recomendación es que se haga un tratamiento psicológico, antes de volver a entrar a un reality, y que ingrese a una clínica de ayuda”, indicó.

Finalmente, Leandro se refirió a la querella judicial que interpuso en contra de su ex novia, Aylén, por un presunto delito de injurias y calumnias, solicitando a la modelo 20.000 euros de indemnización. “Nunca quise llegar a eso, en el fondo le entiendo porque es mi ex pareja, solo le pedí que no hablara de mí”. Para luego revelar que había ganado la demanda, y que lo importante es que ya está fuera de su vida, pues actualmente está feliz y enamorado junto a Lisandra.

¿Qué te parecen sus palabras?

vía tecache