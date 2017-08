Loreto Aravena sufre violento robo en las calles de Providencia

Si, hoy me quitaron de las manos este #iphone7plus… primero te da rabia (mi autoregalo de cumpleaños) luego dices: bueno suerte que no me pasó nada, mi vida vale más… pero después solucionas, cambias contraseñas (ya me hackearon uno de mis emails así es que si les escribo mejor no me respondan) y luego el Find My IPhone encuentra el punto exacto donde está encendido el teléfono pero no puedes hacer nada por qué no se puede allanar un cité en Recoleta sin una orden… una vez más el protocolo, mismo que no me dejó ver las cámaras fuera del #HotelParkPlazaSantiago. Por qué todo nuestro sistema es tan lento!? Pero sabía Ud. Que si bloquea el IMEI de su teléfono, el aparato queda inutilizable?! Quizás si todos lo supiéramos se robarían menos teléfonos… en fin… ahora me desvelo y me pongo a pensar en la desigualdad social (pa que una tiene cosas tan codiciadas! Bueno, en realidad por invertir en la pega, amé la doble cámara) en la delincuencia, en la falta de oportunidades y en que no hay que tener amor por lo material por qué todo va y viene… ya decía Rene: "lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba por qué no tenemos nada"

