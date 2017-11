Los 7 mejores consejos de Mia Khalifa para que los hombres satisfagan a las mujeres en la cama

En la conversación con la revista Men’s Health, la exestrella de películas para adultos aclaró varios temas y respondió preguntas sobre cómo un hombre puede complacer sexualmente a una mujer.

1. ¿Cómo reconocer el punto G?

Aunque asegura que prefiere estimular su clítoris para llegar al orgasmo, explica que el punto G se encuentra en la pared superior de la vagina, “a mitad de camino entre la abertura y el cuello uterino… Sabes que estás tocándolo cuando se siente como si tocaras una superficie ligeramente rugosa, como una nuez”.

2. ¿Cómo hacer que una mujer llegue al orgasmo?

Lo primero que aclaró la exactriz es que cada mujer es diferente y que mientras algunas, como ella, prefieren ser estimuladas externamente, hay otras que requieren varios juegos previos y estimulación del punto G para llegar al clímax.

“Son muchos factores, como besar, tomarse el tiempo para ser tierno o ser un poco rudo, todo depende de lo que la mujer quiera. No hay un tiempo exacto para los juegos, solo tienes que sentir la vibra”, aseguró.

3. No pregunte si ya entró o si algo le gusta

“Mírala, escúchala y siéntela. No te cuestiones a ti mismo. No le preguntes ‘¿te gusta?’, ‘¿quieres más de esto?’ o ‘¿quieres más de aquello?’. Escucha sus gemidos. Si está gimiendo, lo está disfrutando”, dijo. Agregó que para saber si una mujer se está acercando al orgasmo, temblará o su cuerpo comenzará a sacudirse, “como si estuviera teniendo un exorcismo”. “Además de todo eso, no preguntes si ya entró. No lo hagas”, agregó.

4. Ante todo, la confianza en sí mismo

Explicó que aunque no todas las mujeres son como ella, lo más importante a la hora del sexo es confiar en sí mismo, pues “te hará lucir más alto y hará que tu pene se vea más grande. Solo tienes que pararte derecho y llevar tus hombros hacia atrás”.

“No creo que el tamaño sea lo más importante. El mejor sexo que he tenido definitivamente no fue con el hombre mejor dotado… En realidad se trata de la manera como tratas a la chica y la forma como ella se siente contigo”.

Para quienes tienen pene pequeño, recomienda evitar posiciones como ‘el perrito’ y aconseja poner una almohada debajo de la espalda de la mujer para ayudar con los ángulos de penetración. Dice que no hay que saltarse el juego previo, que según ella, debe ser un 50% de la relación sexual y el resto para la penetración.

5. El tiempo ideal para el sexo

Según la actriz, debería durar entre 7 y 15 minutos. “Creo que un ‘rapidito’ es usualmente de entre 5 o 7 minutos, y algo más pasional es usualmente de 10 o 15 minutos. No me gustan las sesiones largas de sexo, me irrito y me canso”.

6. ¿Cómo preguntarle a una mujer si quiere tener sexo anal?

Lo primero que Mia dijo sobre este tema es que es “realmente doloroso” y que por eso solo lo ha hecho una vez en su vida y que nunca lo repetiría. “Siento que me acercó más a las persona, pero seguía siendo doloroso. Una gran cantidad de lubricante ayudó y fue agradable después de los primeros dos minutos, pero incluso así, fue un tipo de diversión diferente de lo que podría describir”.

Dice que la mayoría de mujeres solo aceptan tener sexo anal con alguien que le gusta mucho y que para que un hombre lo intente, debería evitar decir simplemente “Tengamos sexo anal”. Por el contrario, recomienda tocar el tema con preguntas como: “¿Alguna vez lo has hecho?”, “¿Te interesa?” o “¿Podemos intentar con un dedo?”.

“Toma pequeños pasos para el anal. No puedes simplemente obligar a una mujer a intentarlo cuando creas que ella no lo note. Ella lo va a notar… No puedes meter tu pene y ya, tienes que dejar que se expanda un poco antes de meterlo ahí”.

7. ¿Cómo durar más en la cama?

Para quienes sienten que eyaculan antes de tiempo, Mia recomienda “engañarse a sí mismo”:

“Saca el pene y regresa a los juegos si sientes que estás muy cerca de venirte. Engáñate. Es como tener arcadas, cuando te estás masturbando, se siente mucho mejor cuando te vienes luego de haberte engañado por un tiempo. Por lo tanto toma el mismo ejemplo cuando estés con una mujer”.

Asegura que la mujer no se enojará por esto y que nunca pensará que el hombre está intentando no eyacular, por el contrario, pensará que el hombre lo hace porque está muy excitado, algo que calentará más a la mujer.

Vía Pulzo