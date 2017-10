Los ácidos dichos de ex chico “Mekano” Philippe Trillat contra Carla Jara

Varios son los ex chicos “Mekano” que tras el término del programa juvenil de Mega, siguieron ligados a los medios de comunicación. Un ejemplo de esto es Carla Jara, quien conduce actualmente el programa familiar “Animalia” del canal Vive TV, pues siempre ha sido una amante de los animales, por eso a principio de este año ingresó a estudiar a la Universidad, Medicina Veterinaria, pero los exigentes horarios la llevaron a desertar en esta decisión.

Pero ahora hizo noticia, por las duras declaraciones que le dedicó su ex pololo, Philippe Trillat. Uno de los rostros más recordados del extinto espacio juvenil, quien a pesar de estar fuera de la televisión, ahora volvió a los medios pero entregando una polémica entrevista a Radio Bío Bío.

“Se hace llamar actriz, pero ella no es actriz”, primero dijo el joven de 34 años, quien estudió teatro en la Universidad del Desarrollo, por eso manifestó su molestia luego de que Jara se adjuntara este título, a pesar de que fue su pareja durante la época de “Mekano”.

Por otro lado, Trillat recordó unas antiguas declaraciones que hizo la actual esposa de Francisco Kaminski, quien criticó a las mujeres que se casaban con futbolistas, cuando recién comenzaba su carrera televisiva. Recordemos que Carlita llegó al altar con Kike Acuña en 2007, matrimonio que no terminó en buenos términos.

“Me dijo en un momento: ‘qué asco los futbolistas y se casó con Kike Acuña (…) No lo podía creer. No fue un golpe, pero tampoco pasó desapercibido”, señaló Philippe, quien al parecer no tiene buenos recuerdos de su ex polola, ya que luego aseguró que no volvería a hablar con ella, “tomé la decisión de no acercarme más a ella porque son relaciones que finalizan. Nada más”, concluyó.

Vía tecaché.cl