Los dos secretos de Diana Bolocco para mantener su envidiable ‘six pack’ que todos pueden realizar

Hace unas semanas el rostro de Canal 13, Diana Bolocco se fue de vacaciones junto a su marido Cristián Sánchez a disfrutar de las paradisíacas playas de México. Y como es de costumbre, la periodista compartió varias fotografías de su soñado viaje con sus miles de seguidores en Instagram, sin embargo, fue una la que se robó la atención de los usuarios.

Se trató de una imagen donde Diana mostraba su trabajado cuerpo en un bikini de color rojo mientras disfrutaba del mar. Al ver la captura, sus fanáticos la llenaron de piropos y de comentarios con la siguiente pregunta: “¿Cómo lo haces para estar tan regia?”.

En entrevista con Página 7, la animadora de Diana reveló su rutina de ejercicios y detalló su dieta, sin embargo, dijo que lo más importante era su genética. “Siempre he dicho que tengo buena genética y tengo que agradecerle a mi madre, pero también hago mucho deporte. Entreno con un personal trainer en mi casa, hago Yoga, me alimento bien y trato de tomar mucha agua“, señaló a nuestra web. A esto agregó que realiza ejercicios funcionales como correr y saltar. “Por ejemplo salto unos conos, hago ejercicios localizados, eso sí, no hago muchas pesas porque me gusta entrenar con el peso de mi cuerpo. Y además, trabajo con mucho elástico“, detalló.

En cuanto a la alimentación reveló que no come muchas masas y que le gusta el arroz, pero que siempre intenta que sea integral. “También como verduras, frutas y mucha proteína. Me gustan harto las carnes rojas y blancas como el pescado“, finalizó. Cabe señalar que este jueves a las 22:30 se estrena su primer programa de conversación llamado Diana, el que tendrá como primer invitado al actor Benjamín Vicuña.

