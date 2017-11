“Los jóvenes son más entretenidos que los vejetes que te gustan a ti”: Cata pulido y los ásperos dichos contra Carolina De Moras que auguran un round farandulero

“¡Se hace la cartucha!”, fue una de las frases que hoy Catalina Pulida dijo sobre Carolina de Moras en el matinal de La Red.

El desencuentro entre la panelista de Hola Chile y la animadora del matinal de Chilevisión se profundizó.

El año pasado Carolina se manifestó contraria a una opinión de Cata. Para esta última las relaciones con parejas menores son buenas y contó que tuvo un affaire con un chico de 19 años.

De Moras puso el grito en el cielo cuando le consultaron por el tema. “Uno le está haciendo un daño, porque un niño de 19 años lo estás haciendo saltarse un montón de etapas y un montón de cosas que tiene que ir descubriendo… Ponen a mi hijo con una cabra de 40 ¡me mato!”, opinó.

Eso lo supo Pulido y esta mañana volvió a recordarlo debido a un nuevo desacuerdo con De Moras.

Esta semana la actriz afirmó en Hola Chile que Carola había terminado con su novio, Felipe Bulnes. Las palabras de la actriz llegaron hasta la anfitriona del Festival de Viña, quien no se tomó bien el comentario, ya que su romance con el abogado top sigue viento en popa.

Carola se sintió y le envió un serio mensaje a la ex figura de teleseries a través de un amigo en común, el productor de fiestas electrónicas Mario Azócar “Tashi”. Sin embargo, a Pulido no le pareció la actitud de su antigua colega en los eventos de moda. Respondió en certeros términos a través del matinal de La Red:

Cata Pulido: “(Carolina) Me mandó a llamar con mi mejor amigo, con quien somos amigos en común. Me dijo ‘linda, llámeme asap (as soon as possible), porque hay un rumor rondando muy curioso’.

“Y yo estaba en esta vorágine con ustedes. De hecho, estaba contigo en el baño (Cony Roberts). Agarro el teléfono y lo llamo. Me dice ‘linda, es que hablé con la Carolita, porque está muy afectada por lo que usted está diciendo. La amistad de muchos años, ¿por qué usted dice esas cosas?’. Y yo ‘¿de qué me estás hablando?’. ‘Es que ella dice que sigue con Felipe Bulnes’. Es que le afectó muchísimo”

Julia Vial: “O sea, no le importó el pasado, le importó Felipe Bulnes”

Germán Schiessler: “Dijiste que había terminado con Felipe Bulnes”

Cony Roberts: “No. Dijo que la había pateado Felipe Bulnes”

Vial: “¡Ah, echándole más leña!”

Roberts: “Eso fue lo que la indignó, ¿o no?”

Pulido: “Yo repetí las palabras de Intrusos. Yo soy muy estudiosa y me dijeron ‘mañana vamos a hablar este tema’. Y yo me puse a estudiar el tema de mis compañeritos de Intrusos”

Vial: “La cosa es que te llamó al orden a través de tu amigo Tashi. Y que por favor no hablaras más de ella”

Pulido: “Más o menos. Y de ahí yo me encontré con una publicación, del año pasado, de la señorita Carola de Moras, pero enjuiciándome y hablando pestes de mi, ¡pestes!”

“¡No!”, gritan en el panel.

Eduardo de la Iglesia: “Carola de Moras habló pestes de ti”

Pulido: “Y yo no tenía idea. Me llegó así”

Vial: “¿Y qué dijo?”

Pulido: “Estábamos en Intrusos una vez y me preguntaron el hombre más joven con que he estado alguna vez. Y dije la edad”

Roberts: “¿Cuántos años tenía?”

Pulido: “19”

Roberts: “Lo conozco. Parecía de 14, pero es mayor de edad”

Pulido: “Da lo mismo. Esto fue hace un tiempo atrás. Y ella empezó a emitir un juicio acerca de mi persona y acerca del pobre cabro. Lo trató de ‘conejito’. Te juro. Está todo reproducido. Y Rafa Araneda trataba como de ‘ya poh, ¿ah’’. Karina Álvarez también”

Vial: “Es que espérate. ¡¿Carola de Moras tiene la tupé?! Y a ti te lo digo, Carola de Moras: ¿Tienes la tupé de llamar a Tashi para decirle que estás muy enojada con tu ‘amiga’?”

Pulido: “Afectada”

Vial: “Con tu amiga de tanto años, Catalina Pulido, porque ella contó en este humilde espacio, repitió lo que vio en Intrusos. ¿Y tú hablaste pestes de ella hace un año?”

Pulido: “Es que te morí, porque nunca he enjuiciado a la Carola. ‘Ah, estas mujeres qué se creen, que ocupan a este tipo de niños como conejitos’. Es que fueron super heavy las palabras”

Vial: “¿Llamaste a Carola de Moras de vuelta?”

Pulido: “No”

Vial: “¿Llamaste a Tashi”

Pulido: “Le dije ‘mire gordo, no se meta más en pelea de mujeres. Si la señorita tiene un problema conmigo, que me llame, porque si hablamos de peladores, mire como me trata ella’”

De la Iglesia: “¿Y qué dijo Tashi?”

Pulido: “Se quedó para adentro. Y que no sea falta de respeto, porque emitir un juicio de una persona que me conoce, se supone, yo también podría contar cositas que yo sé de ella”

De la Iglesia: “Tengo las declaraciones directas de Carola de Moras.

Pulido: “Más encima hace un enjuiciamiento, porque dice que los niñitos son una lata, que podrían durar tres minutos. Carolina de Moras: Los hombres jóvenes de hoy en día son súper más entretenidos que los vejetes que te gustan a ti.

“¿Es que sabes qué, Edu? Yo creo que ella a las 12 está al aire y no tiene idea lo que yo dije. Yo creo que le dijeron ‘la Cata Pulido dijo la la lá’. Flaca, yo no lo dije. Repetí lo que dijo la Claudia Schmitd en Intrusos. ¿Te quedó claro? Si estás o no estás con Felipe Bulnes, me da lo mismo”.

vía glamorama