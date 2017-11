Este domingo 19 de noviembre tuvo lugar la votación para elegir al próximo presidente del país.

Fueron poco más de 6.694.900 votantes, un 46,7% del padrón electoral vigente, los que se acercaron a los centros de votación para marcar su preferencia, quizás en lo único que acertaron las proyecciones previas a las elecciones de este domingo 19 de noviembre, y dieron un verdadero remezón al escenario político nacional.

Las cifras son contundentes y establecen que el modelo binominal al que estábamos acostumbrados tocó fondo, primero, en la presidencial donde Sebastián Piñera obtuvo un 36,6% (2.414.195 votos), Alejandro Guillier 22,7% (1.495.496 votos), Beatriz Sánchez 20,2% (1.335.789 votos), José Antonio Kast 7,9% (522.621 votos), Carolina Goic 5,8% (387.405 votos), Marco Enríquez-Ominami 5,7 (376.131 votos), Eduardo Artés 0,51% (33.732 votos) y Alejandro Navarro 0,36 (23.998 votos).

Lo mismo pasa en el caso de las elecciones parlamentarias donde Chile Vamos obtuvo 73 diputados y 12 senadores, Fuerza de Mayoría y la DC (lo que hasta hace un tiempo conocíamos como Nueva Mayoría) 56 diputados y 10 senadores, el Frente Amplio con 20 diputados y 1 senador, Fuerza Regionalista Independiente 4 y un solo representante independiente.

Las reacciones no se hicieron esperar, entre los que ya ven en los resultados un inminente cambio de ciclo político que romperá la hegemonía de la Concertación sobre la izquierda chilena, y los que no les quedó más remedio que aceptar la derrota y reconocer que no eran los resultados esperados.

Es el caso la candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, quien reconoció que los números obtenidos por su partido son “un mal resultado”.

A la espera de la segunda vuelta, los memes no se hicieron esperar e inundaron las redes sociales con hilarantes mensajes que sacaron carcajadas entre los usuarios.

Te dejamos a continuación algunos de ellos.

La mejor imitadora junto al mejor presidente #VotoAVoto pic.twitter.com/J4Qe91Ujkk — Henry Tiznado (@Kayey3) November 19, 2017

#VotoAVoto Cada vez que cuentan un voto y es para Artés pic.twitter.com/jCG29nfZNp — I don't give a shit i don't give a fuck🔫🔪🎤 (@Katius_k2000) November 19, 2017