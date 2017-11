Este lunes a las 9 am comenzó el proceso de rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) 2017, ocasión en que miles de estudiantes acudieron a sus locales asignados para probar sus conocimientos de Lenguaje y Comunicación.

En esta ocasión 295 mil alumnos (de los cuales 4 mil son extranjeros) que la rendirán a lo largo de Chile para ser parte del Proceso de Admisión 2018. Esta cifra es todo un récord en comparación con años anteriores.

También llama la atención que la mayor cifra de inscritos está en la comuna de Puente Alto, con un total de 10.419 personas, seguido por Maipú con 10.312; Temuco con 8.352; La Florida con 7.716; Concepción con 6.442; Rancagua con 6.352; Talca con 6.277; Chillán con 6.021; Antofagasta con 5.984; San Bernardo con 5.557, y Viña del Mar con 5.494.

Pero lo que más desato risas y comentarios en redes sociales fueron los textos y la dificultad en la prueba de Lenguaje, que para muchos arruinaron el sueño de tomar desayuno en el Palacio de gobierno por su nivel de dificultad.

Uno de las preguntas que más llamó la atención de los jóvenes fue la del ítem de Plan de Redacción que hizo referencia a una de las bandas más conocidas a nivel nacional.

Nada menos que la banda de cumbia compuesta por los hermanos Zicavo: La Moral Distraída.

Pero también uno de los textos más odiados fue la de los “fast thinkers”, texto que complico a los estudiantes que rindieron la prueba.

A pesar de que se trata de un prueba que define en la institución en que estudiaras y por lo mismo acumula mucho estres y preparación, la mayoría de los alumnos prefieren tomarlo con humor. Al menos así se puede ver en la red social Twitter, donde el hashtag #PartyChilensisftPSU es uno de los tantos trending topic.

A de A ver si le achunto a esta

B de Bienvenido año de preu

C de Cómo chucha no me acuerdo

D de diosito obviamente

E de En una de esas saco 400 pts.#PSU2017 #PartyChilensisFtPSU

— gabî 🎡 para un final (@fxxkit_top) November 27, 2017