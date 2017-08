Los memes que ha dejado las vacaciones de Vladimir Putin

Vladimir Putin se fue de vacaciones. Y por supuesto, los muchos ciudadanos rusos y de las redes sociales han podido ser parte de esto, a través de las diversas imágenes que han salido en los medios sobre su paseo.

Durante sus días libres, el primer mandatario de Rusia de 64 años ha aprovechado de pescar y cazar junto a sus amigos, algo que ama abiertamente hacer.

De ahí, surgieron muchos memes:

Putin's latest shirtless PR stunt (a fishing trip with the defense minister) is already inspiring many a meme. pic.twitter.com/WYUAM8YRYc

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) August 5, 2017